Uyarı seviyesi dörde yükseldi! Ada tamamen tahliye ediliyor

MANARO Voui Yanardağı, iki gün önce faaliyete geçmiş ve çevresindeki yerleşim merkezlerinin üstüne lav ve kül püskürtmeye başlamıştı.
Söz konusu yerleşim birimlerinde yaşayan 8 bin kişi, adanın daha güvenli bölgelerine yerleştirilmişti.
Meteoroloji ve Jeolojik Tehlike Birimi, hafta sonu alarm seviyesini ikinci en yüksek kategori olan 4'e çıkarmış ve adada acil durum ilan edilmişti.
Yetkililer, yanardağın orta derecede lav püskürtmeye başlaması durumunda yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köylerin de tehlike yaşabileceği uyarısında bulunmuştu.
Vanuatu, ''Pasifik Ateş Çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Çok sayıda aktif yanardağın bulunduğu Vanuatu’da, 2005'te Manaro Voui Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine binlerce kişi Ambae'den tahliye edilmişti.
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