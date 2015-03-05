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Usturayla saldırdı

ABD'nin Seul Büyükelçisi Mark Lippert, Güney Kore'de uğradığı usturalı saldırıda yüzünden ve bileğinden yaralandı

Usturayla saldırdı

ABD'nin Seul Büyükelçisi Mark Lippert, Güney Kore'de uğradığı usturalı saldırıda yüzünden ve bileğinden yaralandı

05 Mart 2015 Perşembe 11:15
Usturayla saldırdı
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ABD'NİN Seul Büyükelçisi Mark Lippert, Güney Kore'de uğradığı usturalı saldırıda yüzünden ve bileğinden yaralandı.
ELİNDEKİ USTURAYLA BÜYÜKELÇİYE SALDIRDI
Yerel basında çıkan haberlere göre, 55 yaşındaki Kim Ki-jong, "Güney ve Kuzey Kore tekrar birleşmeli" diye bağırarak elindeki usturayla Lippert'a saldırdı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Büyükelçi Lippert'in saldırının ardından kanlar içinde yüzünü tuttuğu görüldü. Lippert'ın yanağındaki 11 santimlik kesiğin derinliğinin üç santim olduğu, yüzündeki sinirlerin ise zarar görmediği açıklandı.
DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu şiddet eylemini güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı. Harf, yerel bir hastanede tedavi altına alınan 42 yaşındaki Lippert'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Harf, ABD'nin SeulBüyükelçiliği'nin saldırıyla ilgili güvenlik güçleriyle işbirliği halinde olduğunu söyledi.
OBAMA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan da ABDBaşkanı Barack Obama'nın, Lippert'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.
3-4 GÜN HASTANEDE YATACAK
Saldırının ardından 2.5 saatlik bir ameliyata alınan Lippert'ın 3-4 gün hastanede yatacağı açıklandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye "kabul edilemez" olarak nitelediği olayın, "Güney Kore-ABD ittikafına" yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 00:58
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ABDSeul BüyükelçisiGüney KoreUsturalı SaldırıBileğinden Yaralandı
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