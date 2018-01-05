Üstsüz katıldığı festivalde tacizcisini, tecavüze teşvik ediyor diye yumrukladı

ŞİMŞEK göğüsler isimli kadın festivalinde bir erkek tarafından taciz edilen kadın Daily Mail Australia'ya konuştu. Madeline Anello-Kitzmiller isimli 20 yaşındaki kadın, üstsüz katıldığı müzik festivalinde bir erkeğin göğüslerine dokunması üzerine adamı kovalayıp yumruklamıştı. Göğüsleri sadece simlerle örtülü olan Madeline'in tacizci adama gösterdiği tepki internette çokça paylaşıldı.

"TECAVÜZ KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYOR"

Madeline Anello-Kitzmiller kendisini taciz eden adam için "tecavüz kültürünü teşvik ediyor" açıklamasında bulundu.

Olay Yeni Zelanda'daki Gisbourne'daki Rhythm & Vines festivalinde gerçekleşmişti. Madeline bir başka festivale yine üstsüz katılmayı taahhüt etti. "Sorun giyim şekli değil, kurbanın suçlanmasını durdurmamız lazım" diyen genç kadın, "Göğüsler cinsel ilişki oyuncağı ya da bir davet değildir" diye ekledi.

"HAREKETİMİN ARKASINDAYIM"

Festival boyunca taciz edildiğini söyleyen Madeline, ne olursa olsun kimsenin vücuduna dokunma hakkı olmadığını belirtti. Genç kadın, "Hareketlerimin arkasında duruyorum, kadınların kendilerini rahat hissetmelerini sağladım, umarım ne olursa olsun kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamışımdır" dedi.

SEVGİLİSİ DESTEK VERİYOR

Festival boyunca pek çok kere taciz edildiğini söyleyen ABD'li kadın," Hiç kimse bir başkasının vücuduna onun izni olmadan dokunamaz" diye konuştu. Madeline'ın erkek arkadaşı Max, olayla ilgili Facebook postunun altına sevgilisi için, "Sen şimdiye kadar tanıştığım en ilham verici kızsın" yazdı.