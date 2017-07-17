Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara kapatılmasına karşı İsrail'e uyarıda bulundu. Bakan Safadi, İsrail'in Mesci-i Aksa'yı derhal açması gerektiğini vurgulayarak, kutsal yerlere gerekilen saygıyı göstermeleri ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Safadi, Kudüs'te şiddet eylemlerine, istikrarın bozulmasına fırsat vermeyeceklerini açıklayarak, "Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız" dedi.
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