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Ünlü yıldız yeni klibinde çırılçıplak!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, robotu canlandırdığı yeni klibinin tanıtımı ile sosyal medyayı salladı

Ünlü yıldız yeni klibinde çırılçıplak!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, robotu canlandırdığı yeni klibinin tanıtımı ile sosyal medyayı salladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:56
Ünlü yıldız yeni klibinde çırılçıplak!
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TAYLOR Swift'in geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. Yeni klibinin kısa bir tanıtımı yayınlanan 27 yaşındaki şarkıcı, vücudunu tamamen çıplak şekilde gösteren ten rengi bir kıyafetle görülüyor.

ABD'li yıldız bir robot bedeni içinde görülürken, klibin askiyon dolu görüntüleri dikkati çekti.

Cesaretini konuşturan Taylor Swift'in sosyal medyada yayınladığı 3 video yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift
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