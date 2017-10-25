Ünlü yıldız yeni klibinde çırılçıplak!

TAYLOR Swift'in geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. Yeni klibinin kısa bir tanıtımı yayınlanan 27 yaşındaki şarkıcı, vücudunu tamamen çıplak şekilde gösteren ten rengi bir kıyafetle görülüyor.
ABD'li yıldız bir robot bedeni içinde görülürken, klibin askiyon dolu görüntüleri dikkati çekti.
Cesaretini konuşturan Taylor Swift'in sosyal medyada yayınladığı 3 video yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.