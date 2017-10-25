Ünlü yıldız yeni klibinde çırılçıplak!

TAYLOR Swift'in geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. Yeni klibinin kısa bir tanıtımı yayınlanan 27 yaşındaki şarkıcı, vücudunu tamamen çıplak şekilde gösteren ten rengi bir kıyafetle görülüyor.

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