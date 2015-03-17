ünlü yazarın mezarı bulundu

Madrid'deki Trinitarian Manastırı'nda bulunan kemiklerin, Cervantes ile karısına ve yazarla birlikte gömüldüğü kayda düşmüş diğer kişilere ait olduğuna inanılıyor.

Çalışmayı yürüten uzmanlar, Cervantes'in ileri derecede hasar görmüş kemiklerini diğer parçalardan ayırmanın güç olacağını kaydetti. Miguel de Cervantes 1616'da toprağa verilmiş, naaşının bulunduğu kilise daha sonra yeniden inşa edilmişti. Cervantes'in kemikleri 17. yüzyılın sonlarında yeni inşa edilen binaya nakledildi. Ancak daha sonra İspanya'nın "edebiyat prensi"nin kalıntıları yüzyıllar boyunca kayıplara karıştı, binanın tam neresinde olduğu anlaşılamadı. Madrid Belediyesi Sanat, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Pedro Corral, "Cervantes'in hayatı yoksullukla son buldu. Savaşta yara almış bir gaziydi o." diyor. 69 yıllık hayatı boyunca roman ve öyküler yazan, askerlik, vergi tahsildarlığı ve muhasebecilik gibi işlerde çalışan Cervantes 1616'da Madrid'de yaşarken, şeker hastalığından öldü. 30 araştırmacıdan oluşan heyet, mezarı bulmak için kızılötesi kameralar, üç boyutlu tarama cihazları ve özel radarlar kullandı. Ocak ayında arkeologlar bir duvarın gerisindeki 33 oyuktan birinde, üzerinde MC harfleri yazılı bir tabut kapağı bulmuştu. Oyukta mezarların bozulup söz konusu mahzene nakledilmesinden önce, Cervantes ile birlikte gömüldüğü bilinen insanlara uyan yetişkinlerin kemikleri bulundu. Adli tıp uzmanı Almudena Garcia Rubio, "Bulunan kemikler çok kötü halde ve Miguel de Cervantes'in kemiklerini ayırmamıza imkan vermiyor." dedi. Ancak tarihi kaynaklara dayanarak Cervantes ve yazarla birlikte gömülmüş kişilerin mezarını bulduklarına emin olduklarını söyledi. DNA analizleri kullanılarak yapılacak daha ileri düzeyde incelemeler Cervantes'in kemiklerinin diğerlerinden ayrılmasına yardımcı olabilir. Araştırmacılardan jeo-radar uzmanı Luis Avial, bugün düzenlediği basın toplantısında yeni bir mezarın inşa edilmesinden sonra Cervantes'in, istekleri doğrultusunda yine aynı manastırda törenle gömüleceğini duyurdu. Avial, "Cervantes burada gömülmek istemişti ve burada kalacaktır" dedi. Trinitarian Manastırı, Cervantes'in korsanların eline geçip beş yıl süreyle Cezayir'de tutsak kalması ardından ödenen fidyeye katkıda bulunmuştu. Manastırın derinliklerindeki mezar yüzyıllar sonra ilk kez gelecek yıl, Cervantes'in ölümünün 400. yıl dönümüne denk gelecek şekilde ziyarete açılacak.



