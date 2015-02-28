Ünlü yazar sokak ortasında öldürüldü

28 Şubat 2015 Cumartesi 15:04
ABD'DE yaşayan ve Amerikan vatandaşı olan Avijit Roy, eşiyle birlikte bir kitap fuarına katılmak için gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da saldırıya uğradı. Satırlarla saldıran grup, Roy'un kendisi gibi blog yazarı olan eşi Rafida Ahmed'i de ağır yaraladı. Polis henüz saldırganların kimliği ile ilgili vermedi ancak Roy'un laikliği savunan yazıları dolayısıyla tehdit edildiği bildiriliyor. Yerel emniyet müdürü Sirajul İslam, "Saldırıya birkaç kişi katıldı ve aralarından en az ikisi Roy ile eşine doğrudan vurdu. Saldırı sonrasında iki kanlı satır bulduk." dedi. Çoğu Müslüman, 160 milyon nüfuslu laik bir ülke olan Bangladeş'te daha önce de benzeri saldırılar olmuş, polis bu saldırıların ardında fanatik dincilerin olduğunu söylemişti.
Avijit Roy'un eşi Rafida Ahmed saldırıda ağır yaralandı
Ülkede 2013 yılında da yine blog'unda aşırı dinciliğe karşı yazılar yazan Ahmed Rajib Haydar Dakka'daki evi yakınlarında suikaste uğradı. 2004'te ise yine aynı kitap fuarına katılan yazar Hümayun Azad, evine dönerken uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 14:06