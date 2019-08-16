Ünlü yarışçı ve ailesi de içindeydi, piste inen uçak cayır cayır yandı
ABD'li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt ve ailesinin bulunduğu uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı.
DÜNYA 16.08.2019, 14:25 Melike Temir
ABD'li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı.Uçak, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Elizabethton havalimanına yerel saatle 15.40 sıralarında iniş yaptıktan hemen sonra yanmaya başladı.Uçağın içinde ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının da bulunduğu; kazadan yara almadan kurtuldukları duyuruldu.
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