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Ünlü yapımcı, taciz ettiği asistanına 165 bin dolar ödemiş

Yapımcı Harvey Weinstein'ın eski asistanı Zelda Perkins, 1998 yılında patronunun tacizine uğradığını ancak 165 bin dolar karşılığında sustuğunu itiraf etti

Ünlü yapımcı, taciz ettiği asistanına 165 bin dolar ödemiş

Yapımcı Harvey Weinstein'ın eski asistanı Zelda Perkins, 1998 yılında patronunun tacizine uğradığını ancak 165 bin dolar karşılığında sustuğunu itiraf etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:41
Ünlü yapımcı, taciz ettiği asistanına 165 bin dolar ödemiş
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OSCAR ödüllü pek çok filme imzasını atan yapımcı Harvey Weinstein hakkında 1980'li yıllardan bu yana cinsel tacize uğradığını iddia edenler arasında eski asistanı Zelda Perkins de yer aldı.

165 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SUSMUŞ

İngiltere'de yayımlanan Financial  Times gazetesine konuşan Perkins, 1998'de 24 yaşındayken patronu Weinstein'ın tacizine uğradığını, yaşadığı bu kötü olayı açıklamak istediğini ancak 165 bin dolar karşılığında sustuğunu itiraf etti.

BİRLİKTE OLMAYA ZORLAMIŞ

Weinstein'ın kendisine masaj yapmasını istediğini ve birlikte olmaya zorladığını anlatan Perkins, yaşadıkları nedeniyle çok utandığını, ardından bir anlaşma karşılığında para alıp imza attığını belirtti. Daha önce de iki kadın 330 bin dolar karşılığında Weinstein'ın tacizini anlatmamak üzere anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.


Oyuncu  George Clooney ise Weinstein hakkındaki gerçeklerin "Hollywood'un değişmesi gerektiğine" işaret ettiğini belirterek, artık kadınlara inanmanın zamanının geldiğini söyledi.

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