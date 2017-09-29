Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Ünlü sunucu, canlı yayında doğurmaya başladı

News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella‏, konuk olduğu programda televizyon tarihinde ender görülebilecek bir olay yaşadı

Ünlü sunucu, canlı yayında doğurmaya başladı

News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella‏, konuk olduğu programda televizyon tarihinde ender görülebilecek bir olay yaşadı

29 Eylül 2017 Cuma 15:36
Ünlü sunucu, canlı yayında doğurmaya başladı
banner404

NEW York merkezli NBC televizyonunun News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella‏, canlı yayında doğum yapmaya başladı.

KİMSE İHTİMAL VERMEDİ

Sunucuya,  Twitter'in karakter limitini 140'tan 280'e çıkarmaya planlamasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu. Natalie Pasquarella‏, yanıt vermeden önce mahcup bir şekilde gülümsedi ama meslektaşları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Oysa hamileliğin sekizinci ayında olan sunucu o anda suyu geldi.
PROGRAM BİTENE KADAR DAYANDI

Kadın, haber yayını bitimine kadar dayandı ve program sona erdikten sonra hastaneye götürülmesini istedi. Pasquarella'ya programın yapımcısı ve diğer meslektaşları da eşlik etti. Hastanede de eşi tarafından karşılandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.09.2017 15:40
Anahtar Kelimeler:
Natalie PasquarellaNews4
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran nükleer anlaşmadan çekilebilir
İran nükleer anlaşmadan çekilebilir
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim