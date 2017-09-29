Ünlü sunucu, canlı yayında doğurmaya başladı

NEW York merkezli NBC televizyonunun News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella, canlı yayında doğum yapmaya başladı.
KİMSE İHTİMAL VERMEDİ
Sunucuya, Twitter'in karakter limitini 140'tan 280'e çıkarmaya planlamasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu. Natalie Pasquarella, yanıt vermeden önce mahcup bir şekilde gülümsedi ama meslektaşları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Oysa hamileliğin sekizinci ayında olan sunucu o anda suyu geldi.
PROGRAM BİTENE KADAR DAYANDI
Kadın, haber yayını bitimine kadar dayandı ve program sona erdikten sonra hastaneye götürülmesini istedi. Pasquarella'ya programın yapımcısı ve diğer meslektaşları da eşlik etti. Hastanede de eşi tarafından karşılandı.
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