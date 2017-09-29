Ünlü sunucu canlı yayında doğurmaya başladı

SUNUCUYA, Twitter'in karakter limitini 140'tan 280'e çıkarmaya planlamasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Natalie Pasquarella

Natalie Pasquarella‏, yanıt vermeden önce mahcup bir şekilde gülümsedi ama meslektaşları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Oysa hamileliğin sekizinci ayında olan sunucu o anda suyu geldi.

Kadın, haber yayını bitine kadar dayandı ve program sona erdikten sonra hastaneye götürülmesini istedi. Pasquarella'ya programın yapımcısı ve diğer meslektaşları da eşlik etti. Hastanede de eşi tarafından karşılandı.

Sunucunun bir erkek çocuğu doğurduğu bildirildi.