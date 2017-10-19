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Ünlü sunucu Anatoliy Sobçak, Rusya Devlet Başkanlığına adaylığını açıkladı

Rusya'da 2018'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi politik gerilim artarken, Rain TV'de sunuculuk yapan 36 yaşındaki Ksenia Sobchak yarışa katıldığını herkese ilan etti

Ünlü sunucu Anatoliy Sobçak, Rusya Devlet Başkanlığına adaylığını açıkladı

Rusya'da 2018'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi politik gerilim artarken, Rain TV'de sunuculuk yapan 36 yaşındaki Ksenia Sobchak yarışa katıldığını herkese ilan etti

19 Ekim 2017 Perşembe 12:13
Ünlü sunucu Anatoliy Sobçak, Rusya Devlet Başkanlığına adaylığını açıkladı
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ÜNLÜ Rus televizyon sunucusu ve St.  Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak,  Rusya'daki 2018 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Rus televizyon sunucusu 36 yaşındaki Kseniya Sobçak'ın eylül ayından beri 2018 başkanlık seçimlerine aday olacağı yönündeki iddialar gerçek çıktı. Sobçak, seçim kampanyası için hazırlanan internet sitesinde adaylığını duyurdu. Sitedeki açıklamada "Ben Kseniya Sobçak.  Rusya devlet başkanlığına adaylığımı koyuyorum" ifadeleri yer aldı.
HERKESTEN OY İSTEDİ

Sobçak, kampanya için hazırladığı videoda da 'herkese karşı aday' olduğunu belirtip oy istedi.MADDİ DESTEĞİ RUS ELİTLERİNDEN ALACAK

Vedomosti gazetesine adaylığını duyurmak için gönderdiği bir mektupta da tüm seçmenlerin sandık başına gitmesini de isteyen Sobçak, seçim kampanyası için gerekli olan parayı Rus elitlerinin yardımıyla toplamayı umduğunu kaydetti.

PESKOV: SİYASET İÇİN SIFIRDAN BAŞLAMASI GEREK

Kremlin Sözcüsü  Dmitriy Peskov, Dojd televizyonuna yaptığı açıklamada Sobçak'ın  Rusya Anayasası çerçevesinde 2018 seçimlerine adaylık koymak için tüm kriterleri karşıladığını belirtti. Peskov, çok yenetekli, eğitimli ve siyasetle ilgilenmeye istekli olsa da, gazetecilik deneyiminin siyasetten çok farklı olması nedeniyle Sobçak'ın her şeye sıfırdan başlaması gerektiğini ve siyasi görüşlerinin de belirsiz olduğunu ifade etti.

Bu arada Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center, pazartesi günü 2018 seçimleri için olası kadın adaylarla ilgili bir anket hazırladı. Katılımcıların yüzde 6'sı  Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun, yüzde 1'i de politikacı İrina Hakamada'nın aday olabileceğini belirtti. Katılımcıların yalnızca yüzde 0.4'ü de Sobçak ve Duma vekili Natalya Poklonskaya'nın aday olabileceğini ifade etti.

SOBÇAK KİMDİR?

Televizyon sunucus olan Sobçak, St.  Petersburg'un seçilmiş ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak ile eski  Rusya Federasyon Konseyi üyesi Lyudmila Narusova'nın kızı. Sobçak 2012-2013 yılları arasında da kısa süre varlığını koruyan  Rusya Muhalefet Koordinasyon Konseyi'nin üyesiydi.

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Anahtar Kelimeler:
Anatoliy SobçakRusya Devlet BaşkanlığıPutin
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