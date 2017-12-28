Ünlü spiker, 9 yaşındaki çocuğunun önünde öldürüldü

29 yaşındaki Rus haber spikeri, kocası ile çocuğunun velayeti yüzünden tartıştığı kocası Anatoly Leontikov tarafından, dokuz yaşındaki oğlunun gözü önünde pompalı tüfek ile öldürüldü.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Talihsiz spiker olay yerinde ölürken cani koca, oğlunu ailesine teslim edip kaçmaya çalışsa da kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
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