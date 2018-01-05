Ünlü şarkıcı klibi 'baştan çıkarıcı' diye tutuklandı

GEÇEN ay klibi baştan çıkarıcı olduğu gerekçesiyle bir kadın şarkıcının tutuklandığı Mısır'da katı yasaların son kurbanı popstar Leila Amer oldu.

TOPLUMDA YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Polis tarafından dört gün gözaltında tutulan şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunan hukukçu Ahmed Mahran, klibin gençler ve toplum için büyük risk teşkil ettiğini ve toplumda yıkıcı sonuçlar doğuracağını savundu.

ŞİKAYET HAKLI BULUNDU

Ahmed Mahran'ın şikayetini değerlendirdikten sonra haklı bulan yetkili kurumlar, genç şarkıcının tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.