Ünlü oyuncu seks tarikatı üyesi çıktı!

DİZİNİN başrol oyuncularından Allison Mack'in, seks tarikatının ikinci yetkili ismi olduğu ortaya çıktı.

Seks tarikatının adı NXIVM...

Keith Raniere tarafından kurulmuş olan NXIVM, kendini bir kişisel gelişim kuruluşu olarak lanse etse de, aslında bir tarikat olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir dönem tarikatın sözcülüğünü üstlenen Frank Parlato, tarikatla ilgili bilgiler verdi.

Parlato, blog'unda 35 yaşındaki oyuncu Allison Mack'in, tarikat içinde kadınlara özgü bir "kardeşliğin" lideri olduğunu açıkladı.

Blogda, DOS adlı kız kardeşliğin efendi-köle hiyerarşisiyle yönetildiği yazdı. 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de de yayınlanan Hanedan dizisinin oyuncularından Catherine Oxenberg'in kızı India da tarikatın üyelerinden biri.

Allison Mack'in kurucu Keith Raniere'in ardından en yetkili kişi olduğu da blogda anlatılanlar arasında.

DOS üyelerinin vücutlarına, Raniere ve Mack'in baş harflerini de içeren işaretler dağlanıyor.

DailyMail.com'un haberine göre, Allison Mack'in basın sözcüsüne açıklama yapması için ulaşıldı ancak Mack yorum yapmayacağını belirtti. Allison Mack'in Smalville dizisi dışında büyük bir başarısı bulunmuyor.