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Ünlü oyuncu dehşet dakikalarını anlattı: Otel odasında tecavüz girişimi

Oyuncu Patricia Thielemann, Alman yönetmen Dieter Wedel'in kendisine yaptığı tacizi anlattı. Patricia "Bluzumu yırtarak beni koltuğa yatırmaya çalıştı." dedi

Ünlü oyuncu dehşet dakikalarını anlattı: Otel odasında tecavüz girişimi

Oyuncu Patricia Thielemann, Alman yönetmen Dieter Wedel'in kendisine yaptığı tacizi anlattı. Patricia "Bluzumu yırtarak beni koltuğa yatırmaya çalıştı." dedi

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:29
Ünlü oyuncu dehşet dakikalarını anlattı: Otel odasında tecavüz girişimi
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HOLLYWOOD'taki taciz skandalının ardından şimdi de Alman yönetmen Dieter Wedel hakkında taciz skandalı patlak verdi. Oyuncu Patricia Thielemann, "Bluzumu yırtarak koltuğa yatırmaya çalıştı." diyerek Alman yönetmenin kendisini taciz ettiğini iddia etti.

ALMANYA BU SKANDALLAR ÇALKALANDI

Amerika'nın Sesi'nden Cem Dalaman'ın haberine göre, Weinstein'la ilgili taciz skandalının bir benzeri, bu hafta Almanya gündemine oturdu. Alman sinema dünyası, ülkenin en tanınan televizyon film ve dizileri yönetmenlerinden Dieter Wedel'e yöneltilen taciz iddialarıyla sarsılıyor.


OTEL ODASINDA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Üç kadın oyuncu kariyerlerinin başladığı dönemde Wedel tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia ederken George Clooney'le 'Emergency Room' adlı dizide oynayan Patricia Thielemann, 1990'lı yıllarda bir televizyon dizisinde rol almak istediği dönemde, Wedel'in kendisini otele çağırdığını ve orada tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.


"YÜZÜNÜ TIRMALAYARAK KURTULDUM"

Thielemann tecizin detaylarını şöyle anlattı: "Wedel odanın kapısını kapattıktan sonra, bluzumu yırtarak koltuğa yatırmaya çalıştı. Yüzünü tırmalayarak kurtuldum ve odadan hızla kaçarak çıktım.

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