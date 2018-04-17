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Ünlü market zincirinden aldığı muzun içinden çıkan şey şoke etti

İngiltere'de ünlü süpermarket zincirlerinin birinden paketlenmiş muz alan kadın, içinden akrep çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Akrebi yakalayan kadın süpermarkete giderek şikayetçi oldu

Ünlü market zincirinden aldığı muzun içinden çıkan şey şoke etti

İngiltere'de ünlü süpermarket zincirlerinin birinden paketlenmiş muz alan kadın, içinden akrep çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Akrebi yakalayan kadın süpermarkete giderek şikayetçi oldu

17 Nisan 2018 Salı 10:25
Ünlü market zincirinden aldığı muzun içinden çıkan şey şoke etti
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İNGİLTERE'DE yaşayan 67 yaşındaki kadın, ünlü market zinciri ALDI'den aldığı paket muzun içinden akrep çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

10 STERLİNLİK ÖZÜR
Linda Pollard isimli kadın, içinde 5 adet muz bulunan kilitli paketin içinden kocaman bir akrep çıkması üzerine markete giderek şikayetçi oldu. Süpermarket zinciri ise özür dikeyerek kadına iyi niyet göstergesi olarak 10 sterlin değerinde bir kupon verdi.

ZEHİRLİ BİR TÜR
Olayı araştıran uzmanlar, muz paketinin içinden çıkanın muzların geldiği Orta Amerika'daki Belize'de yaygın olan bir Slenderbrown tipi bir akrep olduğunu açıkladılar. Ayrıca akrebin zehirli bir tür olduğu da ifade edildi.
Pollard korkusunu hala üzerinden atamadığını ve evde ikinci bir akrep olması ihtimalini düşündüğü için sürekli bir yerleri kontrol etmeye başladığını söyledi.

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Son Güncelleme: 17.04.2018 10:28
Anahtar Kelimeler:
ALDİSüpermarketİngiltere
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