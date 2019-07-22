Ünlü komedyen sahnede kalp krizi geçirdi; seyirciler şov sanıp alkışladı

HİNDİSTANLI stand-up göstericisi Manjunath Naidu, Dubai'de gerçekleştirdiği şov sırasında fenalaşarak yere düştü. İzleyiciler bu anları oyunun bir parçası zannederek alkış tufanı kopardı ancak Naidu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hindistan'ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere "kendisini kötü hissettiğini" söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi. Gulf News'te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi. Hint komedyen Naidu'nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin bu anları gösterinin bir parçası olarak düşünerek kahkahaya boğuldu.

3 dakika hareketsiz kaldı Naidu'nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.

Olay sonrası komedyenin eşi Grace Chng de haberi Facebook üzerinden doğruladı ve “Sahnede, en iyi işi yaptığı esnada hayatını kaybettiğini’ açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 18:03