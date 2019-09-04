Ünlü fotoğrafçıdan acı haber geldi!

Lindbergh'in ölümü resmi Instagram hesabından duyuruldu. Hesapta "Büyük bir üzüntüyle Peter Lindbergh'in 74 yaşında 3 Eylül'de hayata veda ettiğini duyururuz" denildi. Usta fotoğrafçının ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. 23 Kasım 1944'te Polonya'nın Leszno kentinde doğan Peter Lindbergh, henüz dört aylıkken ailesi, İkinci Dünya Savaşı'nın koşulları nedeniyle Almanya'ya göç etti.

Daha sonraları "Almanya'nın en kötü endüstriyel bölgesi" diye tanımladığı çelik endüstrisinin merkezi Duisburg'da büyüdü. İlerleyen yıllarda Berlin'e taşındı.



Lindbergh, adını ünlü bir otomobil firmasının reklam fotoğraflarını çekerek duyurdu. Stern dergisinde yayınlanan çalışmaları sayesinde bilinirliği arttı. Daha sonra Paris'e taşındı. O dönemde takvimler 1970 yılını gösteriyordu.





Fotoğrafları, çok satan ünlü dergilerde yayınlanmaya başladı. O sırada da ünlü moda firmaları onunla çalışmak için sıraya girdi.1980 ve 90'larda Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista gibi dönemin yıldız modelleriyle çalıştı.



Fotoğrafçılık alanındaki ilk deneyimlerine 1978 yılında başlayan Lindberg, 2017 yılında Pirelli takviminin fotoğraflarını da çekmişti.



Peter Lindbergh, ölümünden kısa bir süre önce İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın konuk editör olarak yer aldığı Vogue dergisinin özel sayısında çalıştı.





Ünlü fotoğrafçıdan acı haber

Bu sayı için oyuncu Jane Fonda, çevre eylemcisi Greta Thunberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden'in de aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti.

