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Ünlü eşcinsel sporcu, kız arkadaşıyla evlendi

Amerikan Kadın Basketbol Liginde forma giyen Elena Delle Donne, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Amanda Clifton ile evlendi

Ünlü eşcinsel sporcu, kız arkadaşıyla evlendi

Amerikan Kadın Basketbol Liginde forma giyen Elena Delle Donne, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Amanda Clifton ile evlendi

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:57
Ünlü eşcinsel sporcu, kız arkadaşıyla evlendi
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WNBA yıldızı, Amerikalı basketbolcu Elena Delle Donne, uzun süredir birlikteliğini sürdürdüğü kız arkadaşı Amanda Clifton ile  New York'ta evlendi. Amerikalı basketbolcu, Amanda Clifton ile hayatını birleştirdi. Elena Delle Donne, kız arkadaşı Amanda Clifton ile uzun süredir birlikteydi. Düğün merasimi  New York'ta gerçekleştirildi.

DAHA ÖNCE CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Milli Takımı'nın ve WNBA'in yıldız basketbolcularından Elena Delle Donne cinsel tercihini  Vogue dergisine açıklamıştı.

Dergiye açıkça konuşan Delle Donne eşcinsel olduğunu kamuya duyururken nişanlısı Amanda Clifton'ı da tanıttı. Genelde magazin basınında gözükmeyen Delle Donne'nin bu açıklaması büyük sürpriz olarak değerlendirilmişti.

LİSTEYE GİRDİ

2015'te WNBA MVP'si seçilen ünlü basketbolcu böylece yakın tarihte eşcinsel olduğunu açıklayan boksör  Orlando Cruz, diğer bir WNBA yıldızı Brittney Griner ve UFC dövüşçüsü Liz Carmouche'un oluşturduğu küçük listeye dahil oldu.

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