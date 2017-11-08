Ünlü eşcinsel sporcu, kız arkadaşıyla evlendi

WNBA yıldızı, Amerikalı basketbolcu Elena Delle Donne, uzun süredir birlikteliğini sürdürdüğü kız arkadaşı Amanda Clifton ile New York'ta evlendi. Amerikalı basketbolcu, Amanda Clifton ile hayatını birleştirdi. Elena Delle Donne, kız arkadaşı Amanda Clifton ile uzun süredir birlikteydi. Düğün merasimi New York'ta gerçekleştirildi.

DAHA ÖNCE CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Milli Takımı'nın ve WNBA'in yıldız basketbolcularından Elena Delle Donne cinsel tercihini Vogue dergisine açıklamıştı.

Dergiye açıkça konuşan Delle Donne eşcinsel olduğunu kamuya duyururken nişanlısı Amanda Clifton'ı da tanıttı. Genelde magazin basınında gözükmeyen Delle Donne'nin bu açıklaması büyük sürpriz olarak değerlendirilmişti.

LİSTEYE GİRDİ

2015'te WNBA MVP'si seçilen ünlü basketbolcu böylece yakın tarihte eşcinsel olduğunu açıklayan boksör Orlando Cruz, diğer bir WNBA yıldızı Brittney Griner ve UFC dövüşçüsü Liz Carmouche'un oluşturduğu küçük listeye dahil oldu.