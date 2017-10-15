Ünlü atlet, sporculuğu bırakıp hayat kadını oldu

Düzgün fiziğiyle sporcu yken de dikkat çeken Suzy Favor Hamilton, 49 yaşında olmasına rağmen yine fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı. Cesur pozlarını sosyal medyada paylaşan Hamilton'ın hayat kadınlığını tercih etmesi herkeste şok etkisi yarattı.

SON olarak 2000 Sydney Olimpiyatları'nda 1500 metrede yarışan eski atlet Suzy Favor Hamilton , 49 yaşına girdi. Hamilton, hayat kadını olmayı tercih etti.

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