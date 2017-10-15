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Ünlü atlet, sporculuğu bırakıp hayat kadını oldu

ABD'li eski atlet Suzy Favor Hamilton, sporculuğu bırakmasının ardından hayat kadını oldu. Hamilton, bu tercihi ile dünyayı şaşırtmayı başardı

Ünlü atlet, sporculuğu bırakıp hayat kadını oldu

ABD'li eski atlet Suzy Favor Hamilton, sporculuğu bırakmasının ardından hayat kadını oldu. Hamilton, bu tercihi ile dünyayı şaşırtmayı başardı

15 Ekim 2017 Pazar 13:08
Ünlü atlet, sporculuğu bırakıp hayat kadını oldu
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SON olarak 2000 Sydney Olimpiyatları'nda 1500 metrede yarışan eski atlet Suzy Favor Hamilton, 49 yaşına girdi. Hamilton, hayat kadını olmayı tercih etti.

FOTOĞRAFLARI BOMBA

Düzgün fiziğiyle sporcuyken de dikkat çeken Suzy Favor Hamilton, 49 yaşında olmasına rağmen yine fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı. Cesur pozlarını sosyal medyada paylaşan Hamilton'ın hayat kadınlığını tercih etmesi herkeste şok etkisi yarattı.

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