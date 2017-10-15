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Ünlü adaya giden uçakta büyük panik yaşandı

145 yolcusuyla havalanan uçağın yolcuları, kalkıştan 25 dakika sonra düşüş sebebiyle çarpışma pozisyonu almaları istenince telefonlarına sarıldı

Ünlü adaya giden uçakta büyük panik yaşandı

145 yolcusuyla havalanan uçağın yolcuları, kalkıştan 25 dakika sonra düşüş sebebiyle çarpışma pozisyonu almaları istenince telefonlarına sarıldı

15 Ekim 2017 Pazar 15:20
Ünlü adaya giden uçakta büyük panik yaşandı
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Perth'den Bali'ye giden Air Asia'ya ait uçağın yolcularının büyük bir trajedinin ucundan döndükleri anlaşıldı. Havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın iç basıncının düşmesi üzerine havada büyük bir panik yaşandı. Basınç değişikliği sebebiyle kafa üstündeki oksijen maskeleri açıldı. Ardından kabin görevlilerinin yolculardan çarpışma pozisyonu almalarını istemesi üzerine uçağın içinde kaos ortamı hakim oldu. Öleceklerini düşünen yolcular telefonlarını açarak ailelerine veda mesajları göndermeye başladı. Sevdiklerine ulaşmak için tüm yolcuların telefonlarını kullanması ayrıca bir risk oluştursa da uçak 145 yolcusuyla sorunsuz bir şekilde Perth'e dönmeyi başardı. Uçaktaki sorunun araştırıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayında aynı firmaya ait bir uçakta da yine benzer bir sorun yaşanmıştı. Aynı havalimanından kalkan ve Perth'ten Kuala Lumpur'a giden uçağın yolcuları adeta çamaşır makinesi gibi sallanmaya başladıklarını ve pilotun kendilerine dua etmelerini anons ettiğini söylemişlerdi. O uçak da sorunsuz bir şekilde Perth'e dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
UçakPanik
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