Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek...

Üniversiteyi sarsan olay! Sevgilisinin evinde ölü bulundu

Eski sevgilisinin kampüs içindeki evinde cesedi bulunan 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisinin boğulduğu belirlendi.

Üniversiteyi sarsan olay! Sevgilisinin evinde ölü bulundu

Eski sevgilisinin kampüs içindeki evinde cesedi bulunan 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisinin boğulduğu belirlendi.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:24
Üniversiteyi sarsan olay! Sevgilisinin evinde ölü bulundu
banner404

ABD'DEKİ Binghamton Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan Haley Anderson, eski sevgilisinin kampüs içindeki evinde 9 Mart’ta boğularak öldürülmüş halde bulundu.

22 yaşındaki Long Island'lı kız öğrencinin ölümünü araştıran dedektifler, kendisiyle aynı yaştaki eski sevgilisi Orlando Tercero'yu cinayetle suçluyor.  Cesedin bulunmasının ardından Tercero'nun memleketi Nikaragua'ya gittiğini belirleyen ABD polisi, şüphelinin iadesi için çalışıyor. 

Anderson'ın arkadaşları, genç kızın ilişkiden sonra başkalarıyla görüşmeye başlamasıyla Tercero’nun kıskançlık krizine girdiğini söylüyor.

Haley Anderson’un Eylül ayında aracının tekerleklerinin kesilmesinden dolayı Tercero’yu suçladığı da bildiriliyor.

22 yaşındaki Anderson, hafta sonu toprağa verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteSevgilisiABDDEKİ Binghamton ÜniversitesiHaley AndersonLong Island
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
120 Rus askeri Suriye savaşında hayatını kaybetti
120 Rus askeri Suriye savaşında hayatını kaybetti
Şifacı adamın cin çıkarma ayini izleyenleri şaşkına çevirdi
Şifacı adamın cin çıkarma ayini izleyenleri şaşkına çevirdi
4 hostes, 2 pilot! Ünlü hava yolu şirketinde grup ilişki skandalı
4 hostes, 2 pilot! Ünlü hava yolu şirketinde grup ilişki skandalı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim