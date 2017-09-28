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Üniversiteli kızları fuhuşa özendiren reklam yasaklandı

Üniversite kampüslerinin önünde yer alan reklam, kız öğrencileri daha iyi yaşam koşulları için zengin erkeklerle birlikte olmaya çağırıyor ve bunun için de ilgili çöpçatan sitesine yönlendiriyor

Üniversiteli kızları fuhuşa özendiren reklam yasaklandı

Üniversite kampüslerinin önünde yer alan reklam, kız öğrencileri daha iyi yaşam koşulları için zengin erkeklerle birlikte olmaya çağırıyor ve bunun için de ilgili çöpçatan sitesine yönlendiriyor

28 Eylül 2017 Perşembe 14:18
Üniversiteli kızları fuhuşa özendiren reklam yasaklandı
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BELÇİKA'NIN başkenti Brüksel'de üniversite öğrencisi kızları yaşlı zengin erkeklerle birlikte olmaya teşvik eden reklam tepkiyle karşılandı. Norveç merkezli bir çöpçatan sitesine ait olduğu açıklanan reklam panoları Brükselli yetkililer tarafından kaldırıldı.

Brüksel Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, söz konusu sitenin fuhuş için aracılık yaptığınını söyledi: “Yetişkinlerin karşılıklı rızasına dayandığı sürece kimseye vaaz verecek değilim, kimseyi yargılayamam. Diğer yandan, burada fuhuş için yeni tarz bir aracılık söz konusu.”

Üniversite kampüslerinin önünde yer alan reklam, kız öğrencileri daha iyi yaşam koşulları için zengin erkeklerle birlikte olmaya çağırıyor ve bunun için de ilgili çöpçatan sitesine yönlendiriyor.

Sitenin Norveçli yöneticisi Sigurd Vedal reklamların sadece cinsellik içermediğini savundu: “Biz buna daha çok bir rehberlik olarak bakıyoruz. Bu, görünüşten daha fazlası, işin içinde yeni kariyer için yol gösterme, öğrenmeye teşvik ve tutku var. Bu gibi konular kadınların erkekleri çekici bulmasında son derece önemli.”

Tartışmalı panoları kampüslerinin girişinde gören birçok öğrenci de reklamı fuhuşa teşvik olarak tanımlıyor: “Bu bir çeşit gizli fahişelik, çünkü reklamın hitab ettiği kitle kızlar, kızlar ilgi istiyor, erkekler de eş. Ve sonunda kızlara ödeme yapılıyor, bence bu fahişeliktir.”

“Bu teşvik etmemiz gereken bir iş değil, özellikle de zor şartlarda yaşayan çok sayıda kız öğrenci varken. Onları bu yola yönlendirmek kesinlikle iyi bir çözüm değil.”

Reklam, Brüksel'de yasaklandı, ancak Belçika'nın diğer şehirleri için henüz herhangi bir yasak bulunmuyor.

Kaynak: Euronews

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Anahtar Kelimeler:
BelçikaFuhuşüniversiteli Kız
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