Üniversitede striptiz skandalı

İNGİLTERE Harper Adams Üniversitesi'nde yaşanan striptiz skandalı ile çalkalanıyor. İnternete yayılan görüntülere göre iki kadın striptizci iki kız öğrenciye performanslarını gösteriyor. Üstelik skandala adı karışan üniversite Kraliyet ailesinden Prenses Anne'nin elçisi olarak görülen bir üniversite.





''UTANÇ GECESİ''





Shropshire'daki Harper Adams Üniversite'sinde öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde okulun armasını taşıyan ceketler giyen 2 kız öğrenci için 2 kadın striptizci dans ediyor. İngiliz basınında "utanç gecesi" olarak adlandırılan o geceye ait görüntülerde kadınlar sadece soyunmakla kalmayıp bir takım eylemlerde de bulunuyor. Öyle ki öğrencilerden biri dansçı kadınlardan birinin kasık bölgesine sürdüğü kremi yalıyor.





ÖĞRENCİ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ



