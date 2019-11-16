Üniversite yurdunda yangın: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi!
Öğrencilerin konakladığı yurt kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı
DÜNYA 16.11.2019, 10:13 16.11.2019, 10:14
İNGİLTERE'NİN Bolton kentinde bulunan Bolton Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Öğrencilerin kaldığı yurt bölümünde çıkan yangında, alevler hızla yayıldı ve tüm katı kapladı. Olay yerine 40'tan fazla itfaiye ekibi yönlendirilirken yangını söndürebilmek için büyük bir çaba sarf edildi.
Yüzelerce öğrenci tahliye edilirken, görgü tanıkları öğrencilerin telefonla yakınlarına haber verirken gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Akşam 20.50 civarında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri sabaha karşı 01.30'da uğraşlarını sürdürüyordu.
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