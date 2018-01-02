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Üniversite hocası porno yıldızı çıktı

İtalya'nın başkenti Roma’da bulunan La Sapienza Üniversitesi öğrencileri, matematik hocası Ruggero Freddi’nin önceki mesleğini öğrenince büyük şok yaşadı

Üniversite hocası porno yıldızı çıktı

İtalya'nın başkenti Roma’da bulunan La Sapienza Üniversitesi öğrencileri, matematik hocası Ruggero Freddi’nin önceki mesleğini öğrenince büyük şok yaşadı

02 Ocak 2018 Salı 08:37
Üniversite hocası porno yıldızı çıktı
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ÜNİVERSİTEDE ‘Freddi Hoca’ olarak tanınan İtalyan akademisyen, Facebook hesabından kaslarını açarken görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından matematikçi Freddi’nin geçmişte porno yıldızı olduğu ortaya çıktı. Repubblica gazetesine konuşan Freddi, geçmişinin su yüzüne çıkmasından üzüntü duymadığını söyledi.

Bilgisayar mühendisliği ve matematik alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olduğunu, şu sıralar da doktora yaptığını söyleyen Freddi, üniversitede herhangi bir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.

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