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UNICEF'ten 76 milyon dolarlık çağrı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulundu

UNICEF'ten 76 milyon dolarlık çağrı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:01
UNICEF'ten 76 milyon dolarlık çağrı!
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UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan  eyaletinde çıkan şiddet olaylarından dolayı Bangladeş'e sığınan 500 binden fazla  Müslümanın yüzde 60'tan fazlasının çocuklardan oluştuğu belirtildi.
 
Çoğunluğu Cox's Bazar bölgesindeki kamp ve geçici yerleşim  bölgelerindeki yaklaşık 300 bin çocuğun "tahammül edilemez" şartlar içinde  yaşadığına vurgu yapılan açıklamada, yüzbinlerce çocuğun acil insani  ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğu  kaydedildi.
 
Bangladeş'in güneyindeki kampları ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü  Anthony Lake ise yaptığı açıklamada, "Çaresiz durumda, travma geçiren çocuklar ve  aileleri hergün Myanmar'daki şiddetten kaçmaya devam ediyor. Elimizden geldiği  kadar karşılık vermeye çalışıyoruz ama ihtiyaçların büyüklüğü muazzam ve bu  insanlara yardım etmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Bu çocukların  çocukluğu elinden alındı. Şimdi gelecekleri için bizim yardımlarımıza ihtiyaç  duyuyorlar." ifadesini kullandı.
 
UNICEF, oluşacak fonla kamplardaki yüzbinlerce çocuğa temiz su ve gıda  dağıtılmayı, hastalıklardan korunmaları için aşı kampanyaları düzenlemeyi,  çocuklar için eğitim merkezleri açmayı, çocuk koruma merkezleri kurmayı ve travma  geçiren çocuklara psikolojik destek vermeyi planlıyor.
 
Krizin çıktığı haftalarda UNICEF, 7 milyon dolarlık insani yardım  çağrısında bulunmuştu.
 

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