Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Ülkeyi karıştan bebek hayatını kaybetti

Londra’da ebeveynleri ve doktorların hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Alfie Evans isimli bebek, hayat destek ünitesinden ayrıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Ülkeyi karıştan bebek hayatını kaybetti

Londra’da ebeveynleri ve doktorların hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Alfie Evans isimli bebek, hayat destek ünitesinden ayrıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:03
Ülkeyi karıştan bebek hayatını kaybetti
banner404

2016 yılının Aralık ayından beri, ebeveynleri ve sağlık görevlileri arasında hayat destek ünitesinden çekilmesi konusunda anlaşmazlığın sürdüğü Alfie bebek 5 gün önce hayat destek ünitesinden ayrılmıştı. Beyin yapı bozukluğu hastalığı olan bebek bugün hayatını kaybetti. Alfie’nin ebeveynleri Tom Evans ve Kate James, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “Bebeğimiz bu gece 02.30'da kanatlandı. Bizim kalbimiz kırık" dedi. 

Doktorlar Alfie bebeği yaşatılmaya çalışmanın insanlık dışı olduğunu söyledi. Alfie’nin ailesi, bebeklerini tedavi amaçlı İtalya’ya götürmek istemeleri ile gündeme gelmişti. Öte yandan İngiliz makamlar Alfie İtalya’ya götürülmesine izin vermemişti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
LondraÜlkeyi Karıştan BebekAlfie Evans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü model, uyuz böcekleri tarafından yenerek öldü
Dünyaca ünlü model, uyuz böcekleri tarafından yenerek öldü
Devasa çiftliklerde yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor
Devasa çiftliklerde yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor
Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim