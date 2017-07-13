Ülkeyi canlı bomba kana buladı! Onlarca ölü ve yaralı!

BİR ordu kaynağı ve yerel bir yetkilinin Reuters'a verdiği demeçte, Çarşamba günü geç saatlerde Nijeryalı sınırın yakınındaki Kamerun'ın kuzeyindeki küçük bir kasabada meydana gelen intihar saldırısında 40 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz bir ömrgüt üstlenmedi fakat terör örgütü Boko Haram Afrika'da geniş bir coğrafyada sık sık saldırılarda bulunup, insan kaçırma gibi eylemlerle de gündeme geliyor.