Ülkenin en zengin iş adamı tutuklandı

Makedonya’nın en zengin iş adamlarından Yordan Orce Kamçev’in kara para aklama suçundan tutuklandığı öğrenildi

Ülkenin en zengin iş adamı tutuklandı
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FORBES Dergisi’nin bir araştırmasına göre Makedonya’nın 2016 yılındaki en zengin iş adamları listesinde birinci sırada olan Yordan Orce Kamçev’in kara para aklama suçundan tutuklandığı öğrenildi. Üsküp Özel Savcılığı tarafından yürütülen ‘’İmperiya’’ davasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Kamçev’in dün akşam saatlerinde tutuklandığı aktarıldı.
Aynı dava ile ilgili olarak Kamçev’iniş - ortağı Cvetan Pandeleski de dahil olmak üzere toplamda 5 kişinin daha tutuklandığı açıklandı.
 
 

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