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Ülkenin en güçlü kadınıydı, bir tweet’le işinden oldu!

Lübnan’ın Siber Suçlar ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi direktörü Binbaşı Suzan Hajj Hobeiche Suudi Arabistan’ın kraliyet kararnamesiyle kadınların araba kullanmasına izin vermesini alaya alan bir tweet’i beğendiği için işinden kovuldu

Ülkenin en güçlü kadınıydı, bir tweet’le işinden oldu!

Lübnan’ın Siber Suçlar ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi direktörü Binbaşı Suzan Hajj Hobeiche Suudi Arabistan’ın kraliyet kararnamesiyle kadınların araba kullanmasına izin vermesini alaya alan bir tweet’i beğendiği için işinden kovuldu

05 Ekim 2017 Perşembe 18:44
Ülkenin en güçlü kadınıydı, bir tweet’le işinden oldu!
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GULF News’de yer alan habere göre Tweet’te arapça olarak “Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanmasına izin verildiği haberi aslında eksik. Ancak bubi tuzağı ile tuzaklanmış arabaları kullanmalarına izin var” denilmişti.
Hobeiche Lübnanlı ünlü yapımcı ve yönetmen Charbel Khalil'in alaycı Twitter paylaşımını beğendikten sonra Lübnan halkı tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve hesabını kapatması dahi talep edildi. Lübnan'ın en güçlü kadın yetkilisi olan Binbaşı Suzzan Hajj Hobeiche Twitter'da beğenisini geri alsa da, bir Twitter kullanıcısının paylaşımı beğendiği anda aldığı ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılıp hızla yayıldı ve Hobeiche'nin işinden kovulmasına neden oldu.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 18:46
Anahtar Kelimeler:
Suzan Hajj HobeicheSuudi Arabistan
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