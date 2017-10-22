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Ülkede vampir paniği! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Malavi'de vampirlik suçlamasıyla 8 kişiyi öldüren 140 linççi ve 2 'kan emme tehditkârı' gözaltına alındı

Ülkede vampir paniği! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Malavi'de vampirlik suçlamasıyla 8 kişiyi öldüren 140 linççi ve 2 'kan emme tehditkârı' gözaltına alındı

22 Ekim 2017 Pazar 16:32
Ülkede vampir paniği! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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GÜNDOĞDU Afrika ülkesi Malavi'de yetkililer, vampir olduğundan şüphelendikleri insanları linç ederek öldüren 140 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. İnsanları kanlarını emmekle tehdit eden iki kişi de gözaltına alındı.

Vampir söylentilerinden kaynaklanan kargaşalar nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İki ayrı kentte gerçekleşen saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

BBC Monitoring'in haberine göre İçişleri Bakanı Nicolas Dausi, Ekim ayı başında ruj süren bir kadının kan emdiği sanılarak öldürülmesinin 'çok talihsiz' olduğunu söyledi.

Polise göre öldürülenlerden biri yakılarak, diğeri de recmedilerek (taşlanarak) öldürüldü.

Öte yandan insanları kanlarını emmekle tehdit eden 2 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Hastaneye başvuran yok

Yetkililer, söylentilere rağmen kimsenin kanının emildiği şikâyetiyle hastaneye başvurmadığını duyurdu.

Linç grupları, Eylül ayında büyü yapmak için insanların kanlarını içtiklerinden şüphelendikleri kişilere saldırmaya başlamıştı.

BBC News'e konuşan Malavi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü James Kaledzera, linçlerin gerçekleştiği bölgelerde polis devriyesinin artırıldığını duyurdu.

Hükümet: Vampir yok, amaç iktidarı yıpratmak

Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika da ülkenin güneyindeki bölgeleri ziyaret ederek cinayetleri araştırma sözü verdi.

Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekim ayı başlarında Birleşmiş Milletler, ülkenin güneyindeki çalışanlarını güvenli bölgelere çekmişti.

Hükümet yetkilileri, Malavi'nin güneydoğusundaki Mulanje bölgesinde herhangi bir vampir olmadığını duyurmuş, söylentileri muhalefetin iktidarı yıpratmak için yaydığını öne sürmüştü.

Gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Nicolas Dausi, "Bu söylentilerin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız. Kan emici olduğu öne sürülen kişilere karşı yapılan barbarca saldırıları lanetliyoruz" demişti.

Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Henry Mussa da yaşananların çok üzücü olduğunu, ülkeyi ziyaret etmeyi düşünen kişilerin olaylar nedeniyle vazgeçtiğini söyledi.

BBC Monitoring'in haberine göre yetkililer, kabile şefleriyle konuşarak durumu kontrol altına almaya çalışacak. Fakat şefler de vampirleri evlerinde saklamakla suçlanıyor.

12 Eylül'de Bangwe bölgesindeki Şef Mtenje'nin evi, evinde vampir sakladığını iddia eden kalabalık bir kitle tarafından yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MalaviVampirKan Emme
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