Ülkede skandalın böylesi! El feneriyle katarakt ameliyatı

INDIAN Express gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde jeneratörü bulunmayan bir hastanede elektrik olmaması nedeniyle 32 katarakt ameliyatının el feneri ışında yapıldığı ortaya çıktı.

Hasta yakınları kendilerine yatak verilmediğini, soğuk havada yerde uyudukları şikayetinde de bulundu.



Şikayetlerin ardından harekete geçen Uttar Pradeş Eyaleti Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanenin bağlı olduğu Unnao Sağlık Müdürünü görevden aldı.



Geçen ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletindeki bir devlet hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yenidoğan ünitesindeki 60 bebek hayatını kaybetmişti.