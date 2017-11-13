Ülkede ölü sayısı 871'e yükseldi

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, bölgedeki kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

Ülkede yayın yapan Birleşmiş Milletler 'in ( BM ) Okapi radyosundan geçen hafta yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 771 kişinin öldüğü ve 40 bine yakın şüpheli vakanın tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Kasai bölgesinde salgının hızla yayıldığına dikkat çekilerek, bu bölgede bir hafta içinde 600 yeni kolera vakasının tespit edildiği duyuruldu.

SAĞLIK Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede ocak ayında patlak veren kolera salgınında 44 bine yakın şüpheli vakadan 871'i yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Ölenlerin sayısının artabileceğine işaret edilen açıklamada, 1994'te 60 bine yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan Goma kentindeki kolera salgını felaketinin yeniden yaşanmaması için acil müdahale noktalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

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