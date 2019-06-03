Ülkede korkunç rakam! 4,5 yılda bin 600 çocuk kayboldu!

Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 mülteci çocuk kayboldu

Ülkede korkunç rakam! 4,5 yılda bin 600 çocuk kayboldu!
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ÜLKEDEKİ NRC gazetesinde yer alan haberde, gazetenin kaybolan  sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma  Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı  belirtildi.
Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun  kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen  haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller  alındığı kaydedildi.
 
Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba  ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi.
 
Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği  için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan  mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları  aktarıldı.
 
Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni  alma şanslarının az olduğu ancak oturma izni şansı yüksek bazı Suriyeli ve  Eritreli çocukların da kaybolduğu belirtildi.
 

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