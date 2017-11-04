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Ülkede gerilim yüksek! Askeri birlikler eski genelkurmay başkanının evini kuşattı

Güney Sudan'da askeri birlikler Cumhurbaşkanı Kiir'in emriyle eski Genelkurmay Başkanı Malong'un evini kuşattı. Malong'un korumaları silahlarını teslim etmeyi reddetti

Ülkede gerilim yüksek! Askeri birlikler eski genelkurmay başkanının evini kuşattı

Güney Sudan'da askeri birlikler Cumhurbaşkanı Kiir'in emriyle eski Genelkurmay Başkanı Malong'un evini kuşattı. Malong'un korumaları silahlarını teslim etmeyi reddetti

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:15
Ülkede gerilim yüksek! Askeri birlikler eski genelkurmay başkanının evini kuşattı
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GÜNEY Sudan'da askeri birlikler eski Genelkurmay Başkanı  Paul Malong'un evini kuşattı. 
 
Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in emriyle harekete geçen askeri birlikler,  başkent Cuba'da ev hapsinde tutulan Malong'un evini kuşatarak korumalardan tüm  silahlarını teslim etmelerini istedi.
AP haber ajansının ulaştığı yazılı emirde, Malong'un evine ziyaretin  yasaklandığı, yasağa uymayanlara "orantılı güç"le karşılık verileceği ifade  edildi.
 
Malong'un eşi Lucy Ayak Malek, korumaların silahları vermeyi  reddettiğini belirterek, "Eğer cumhurbaşkanı hemen harekete geçmezse, olaylar  tırmanabilir." dedi.
 
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki çalışanlarına acil uyarı  göndererek ihtiyatlı olmalarını istedi.
 
BM, eylül ayında ülkenin barış, güvenlik ve istikrarına zarar verdiği  gerekçesiyle iki Güney Sudanlı resmi yetkiliye ve  Malong'a yaptırım uygulanması  yönünde karar almıştı.
 
Mayıs ayında görevinden azledilen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Kiir'in en  yakın dostlarından biri olan Malong, azledilmesi sonrası hükümete karşı  silahlanmayacağını açıklamıştı.
 
Malong'a verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasını isteyen  destekçilerinin silahlanma ihtimali ülkede endişeye yol açıyor.
 
Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan,  hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç  savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk  etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney SudanKiirAskeri BirlikGerilimPaul Malong
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