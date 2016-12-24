Ülke şokta! Ölüler ve yaralılar var

MALEZYA Ulusal Haber Ajansı Bernama'nın haberine göre, Johor Bahru-Kuala Lumpur seferini yapan bir yolcu otobüsü, Pagod mevkisinde nehre düştü.

Kazada, otobüsteki 30 kişiden 14'ü yaşamını yitirdi, 16'sı yaralandı. Ölenler arasında otobüs sürücüsü ile bir bebek de bulunuyor.

Muar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin Malezya, 6'sının Singapur, 2'sinin ise Myanmar vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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