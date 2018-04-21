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Ülke kararını verdi! Çocuk tecavüzüne idam

Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylad

Ülke kararını verdi! Çocuk tecavüzüne idam

Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylad

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:15
Ülke kararını verdi! Çocuk tecavüzüne idam
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PRESS Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre,  Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda  12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik  yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.
Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken  kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi. 
Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre  zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.
Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel  saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor. 
Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a  mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir  kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir  Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice  öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı. 
Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız  için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanNarendra ModiÇOCUK TECAVÜZÜ
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