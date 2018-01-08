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Ülke diken üstünde! "Kırmızı alarm" verildi

Fransa'da, kış turizminin merkezi olarak gösterilen Alpler bölgesinde çığ tehlikesi nedeniyle uyarı seviyesi en yükseğe çıkarılarak "kırmızı alarm" verildiği bildirildi

Ülke diken üstünde! "Kırmızı alarm" verildi

Fransa'da, kış turizminin merkezi olarak gösterilen Alpler bölgesinde çığ tehlikesi nedeniyle uyarı seviyesi en yükseğe çıkarılarak "kırmızı alarm" verildiği bildirildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:57
Ülke diken üstünde! "Kırmızı alarm" verildi
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FRANSA Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alp sıra  dağlarının bir bölümünün yer aldığı Savoie bölgesinde aşırı kar yağışı ve  kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarı seviyesinin turuncudan kırmızıya çıkarıldığı  belirtildi.
 Açıklamada, yüksek sıradağlar ve yerleşim birimlerinin çığ tehlikesi  altında olduğu kaydedilerek, bölgede ilk kez uyarı seviyesinin kırmızıya  çıkarıldığı vurgulandı.
 
 Aşırı kar yağışı nedeniyle Fransa'nın güneydoğusundaki birçok bölgede  verilen turuncu alarm devam ediyor.
 
Resmi yetkililerin görüşlerine yer veren yerel basın, Alpler  bölgesindeki çığ tehlikesinin devam edeceğini, kırmızı uyarı seviyesinin ise  yarın turuncuya çekilmesinin beklendiğini duyurdu.
 
 Öte yandan, aynı bölgede bulunan Tignes Kayak Merkezi'nde 39 yaşındaki  bir İngiliz vatandaşının dün öğle saatlerinden beri kayıp olduğu bildirildi.
 
 Bölgede geçen yıl şubat ayında meydana gelen çığ felaketinde 3'ü aynı  aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FransaAlpler
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