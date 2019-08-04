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Ülke 6.2'lik depremle sallandı

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA 04.08.2019, 14:25 Enes Subaşı
Ülke 6.2'lik depremle sallandı
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JAPONYA'DA 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremden sonra tsunami olmayacağına dair bilgi verildi.
 

#Japonya #deprem
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