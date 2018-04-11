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Ülke 2 gün boyunca internetsiz kaldı! Nedeni hala bilinmiyor

Moritanya'da 2 gün boyunca internet kesildi. İnternetin kesilmesiyle ilgili ise şüpheler bulunuyor. Bu şüphelerden birini ABD ve İngiltere açıkladı. İki ülkenin askeri yetkilileri Rusya'nın böyle bir deneme yapabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bir diğer şüpheli ise Sierra Leone..

Ülke 2 gün boyunca internetsiz kaldı! Nedeni hala bilinmiyor

Moritanya'da 2 gün boyunca internet kesildi. İnternetin kesilmesiyle ilgili ise şüpheler bulunuyor. Bu şüphelerden birini ABD ve İngiltere açıkladı. İki ülkenin askeri yetkilileri Rusya'nın böyle bir deneme yapabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bir diğer şüpheli ise Sierra Leone..

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:38
Ülke 2 gün boyunca internetsiz kaldı! Nedeni hala bilinmiyor
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BİRÇOK ülkenin kendini hazırladığı felaket senaryolarından birisi, Moritanya için gerçek oldu. İnternet bağlantısının dış bir güç tarafından kesilerek ülkedeki hayatın durması, kısmen de olsa bu ülkede iki günlüğüne yaşandı.

17 BİN KİLOMETRE İLE AVRUPA-AFRİKA BAĞLANIYOR

Afrika sahilinden Avrupa'ya giden 17 bin kilometrelik ACE adlı denizaltı internet kablosu 30 Mart'ta kesildi. Bu durum, Sierra Leone ve Moritanya'dakiler için internet bağlantısının kısmen ya da tamamen kesilmesi anlamına geliyordu.

Oracle'ın şirketlerinden Dyn'e göre, durum bu kablo hattının internet sağladığı 22 ülkeden Fildişi Sahilleri, Senegal, Gine, Liberya, Gambiya ve Benin'i de etkiledi.

SEÇİMLER ETKİLENMESİN DİYE KASITLI MI?

Habertürk'te yer alan habere göre, kablonun nasıl kesildiği ile ilgili bilgi bulunmazken, Sierra Leone'nin 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde, seçimlerin etkilenmesini önlemek için tüm nüfusuna yönelik uyguladığı internet kesintisinin bu konuyla ilgisi olduğu düşünülüyor.

Son beş yıldır hiçbir kablo kesintisi yaşanmazken, Moritanya'daki kesintinin ciddi boyutlarda olduğu anlaşılıyor. Oracle Dyn'in akış şemasına göre, 48 saatlik kesintinin sonucunda bağlantı ancak kısmen geri geldi.

ULUSLARARASI BAĞLANTININ %97'Sİ KABLODA

Africell, Orange, Sierra Leone Cable Ltd ve Sierratel gibi şirketlerin kısmen üstlendiği yedekli destek sistemleri üzerindeki yoğun çalışma, bağlantının geri getirilmesini sağladı. Asya-Pasifik Ekonomik Forumu'nun verdiği bilgiye göre, dünyadaki tüm uluslararası verinin yüzde 97'si bu gibi kablolarla taşınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Moritanya2 Gün Boyunca Internetsiz
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