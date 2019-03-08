Ukraynalılar doğalgaz zamları yüzünden oduna dönüş yaptı

ZAKARPATSKAYA bölgesini ziyaret eden Boyko, 2006 yılında bu bölgeye gaz hattı ulaştırıldığını ve insanların memnuniyetle gaz kullanmaya başladığını anlattı. "Birkaç yıl sonra ısınma ücretlerini artırmaya başladılar ve günümüzde insanlardan gaz yerine yeniden odun kullanmaya başladı" diyen Boyko, Ukraynalıların 2014 yılından sonra kabarık gaz faturalarını ödeyemeyecek hale geldiğini vurguladı.

'GAZ İNSANLAR İÇİN ERİŞİLMEZ HALE GELECEK'

Ukrayna halkının oduna dönüş yapmasını Russia Today'e (RT) değerlendiren siyaset bilimci Aleksandr Asafov, "Oldukça uzun süredir alternatif yakıt arayışı içindeler ancak bu alternatifler Ortaçağ'a ait görünüyor. Boyko, son derece haklı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin'in fiyatları düşürmeleri halinde Batı'nın Kiev'e sırt çevireceği açıklamasını göz önüne aldığımızda, IMF'in talepleri arasında yer alan düzenli zamlar nedeniyle gaz insanlar için erişilmez hale gelecek" ifadelerini kullandı.