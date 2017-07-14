Ukraynalı turistlere bıçaklı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

MISIR'IN Sina Adası ’nda bulunan Hurgada kentinde, bir saldırgan denizden çıkan Ukraynalı turistlere bıçaklı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 2 Ukraynalı turistin hayatını kaybettiği, 4 turistin de yaralandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, denizden turistlerin çıkmasını bekleyen saldırgan bıçaklı saldırı düzenledi. Yetkililer, olası saldırılara karşı yabancı turistlere uyarıda bulundu.

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