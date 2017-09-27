Ukrayna’da patlama: Binlerce insan tahliye edildi

ASKERİ bir üste meydana gelen patlamada 24.000 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, bölgeye gelen Başbakan Volodymr Groysman, “Patlamanın arkasında dış faktörler var” dedi.
Yapılan açıklamada patlamanın askeri birliğin mühimmat deposunda yaşandığı kaydedildi. Bölgede hava sahası kapatılırken yardım ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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