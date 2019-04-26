Ukrayna’da devlet başkanı seçilen Zelenskiy, Türkiye’de tatil yapacak

FACEBOOK hesabından açıklama yapan Zelenskiy “Şeffaf olmak için anlaşmıştık. Türkiye’ye gidiyoruz. Çocukları ‘Veselo’ festivaline götüreceğim. Ben de iki gün sonra döneceğim. Dört aydır ilk haftasonu tatilim. Herkese neşe, sağlık ve iyi dinlenmeler” ifadelerini kullandı.

Kvartal 95 prodüksiyon şirketinin bu yıl 15. kez düzenleyeceği ‘Veselo’ festivali, 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek.

Daha önce hiç siyasi deneyimi olmayan komedyen Zelenskiy, seçimlerin ikinci turunda yüzde 73.33 oy alarak mevcut lider Pyotr Poroşenko’yu (yüzde 24.45) mağlup etmişti.