Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü

UKRAYNA İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.
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