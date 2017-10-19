Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü

UKRAYNA İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.