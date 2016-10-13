Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür!

UKRAYNALI siyasetçiler, AKPM'deki Türk ve Polonyalı meslektaşlarına, kararların kabulünde verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

AKPM'nin bugünkü oturumunda daha önceden Ukrayna'yla ilgili hazırlanan karar tasarısının başlığının "Ukrayna'daki krizin siyasi sonuçları" olmasına karşılık, bugünkü oturumda aynı rapor "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının siyasi sonuçları" olarak değiştirildi.

Ukrayna'nın AKPM bünyesindeki daimi delegasyonunun başkanı Vladimir Aryev, konuyla ilgili açıklama yaptı. Aryev, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna'nın tam egemenliği sağlanıncaya kadar devam etmesi, Rusya'nın iki yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda Rusya tarafından düzenlenen seçimlerin ve Kırım Tatarları'nın temsil organı niteliğindeki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Rus yargı organları tarafından yasaklanmasının kınanması hususlarında bütün Avrupa ülkelerine çağrıda bulunduğunu belirtti. Bunun Ukrayna'nın AKPM'deki uzun süreli ekip çalışmasından gelen bir başarı olduğunu söyleyen Aryev, kararın kabul edilmesiyle birlikte, AKPM'de "Rusya'ya meyilli olan kişilerin bile" Ukrayna'daki durumun Rusya'nın saldırganlığı sonucunda meydana geldiğini kabul ettiklerini söyledi. Aryev, Türk ve Polonyalı meslektaşlarının verdikleri destekten ötürü onlara teşekkür ettiğini belirtti.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AKPM'nin Rus üyelerinin yeniden oturumlara katılması yönünde çağrıda bulunmuş ve bu çağrı, Ukrayna'nın tepkisini çekmişti.

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