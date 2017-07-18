Ukrayna'da 'yeni devlet' kuruldu

Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okudu. Timofeyev, "Eski Ukrayna'nın temsilcileri olarak, Ukrayna'nın ardıl devleti olan Malorossiya'nın kurulduğunu ilan ediyoruz. Yeni ülkenin adı Malorossiya olacak, zira Ukrayna adı artık itibarını yitirdi. Donetsk, Malorossiya'nın başkenti olacak" ifadelerini kullandı.

RUS haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni, bağımsız ülke Malorossiya'ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti.

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