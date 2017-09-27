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Ukrayna cehennem yerine döndü! 24 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın ikinci büyük cephaneliğindeki patlama, ortalığı cehenneme çevirdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgedeki 24 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna cehennem yerine döndü! 24 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın ikinci büyük cephaneliğindeki patlama, ortalığı cehenneme çevirdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın ardından bölgedeki 24 bin kişi tahliye edildi

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
Ukrayna cehennem yerine döndü! 24 bin kişi tahliye edildi
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UKRAYNA'DA bir askeri cephanelikte daha patlama yaşandı. Vinnitsa iline bağlı Kalinovka kasabasında bulunan, ülkenin ikinci büyük cephaneliğinde yangın çıktı. Patlamada 1 kişi yaralandı.

BÖLGEDEKİ 24 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Vinnitsa'nın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kalinovka'da bulunan "Yaguar" adlı askeri birliğin içindeki cephanelikte dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının etkisiyle mühimat depolarında patlamalar oldu. 24 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

188 bin tonluk askeri mühimmatın bulunduğu cephanelikte, Smerç, Uragan, Grad füzelerinin de muhafaza edildiği bildirildi.

SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen mart ayında büyük bir yangın çıkmış, ilçede yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de  Mariupol ilindeki bir cephanelik, çıkan yangında ciddi hasar görmüştü.

24 bin kişinin ise bölgeden tahliye edildiği bildirildi. Bölgeye saatler sonra gelen  Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman yaptığı açıklamada, "Patlamanın arkasında dış faktörler var" dedi.

İşte  Ukrayna'da meydana gelen patlamadan fotoğraflar:

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